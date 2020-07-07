Telabyad'da bombalı araç patladı 3'ü çocuk, 6 ölü, 15 yaralı (YARALILARIN URFA'YA...
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Telabyad'da bombalı araç patladı 3'ü çocuk, 6 ölü, 15 yaralı (YARALILARIN URFA'YA...

Telabyad'da bombalı araç patladı: 3'ü çocuk, 6 ölü, 15 yaralıŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad kentinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Telabyad'da bombalı araç patladı 3'ü çocuk, 6 ölü, 15 yaralı (YARALILARIN URFA'YA...
07.07.2020 23:26 | Son Güncelleme: 08.07.2020 00:19

Telabyad'da bombalı araç patladı: 3'ü çocuk, 6 ölü, 15 yaralı

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki Telabyad kentinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Kent merkezinde meydana gelen saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitirdi, 15 sivil ise yaralandı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) düzenlediği Barış Pınarı Harekatı ile terör unsurlarından temizlenen Telabyad kentinde akşam saatlerinde terör örgütü YPG/PKK tarafından bomba yüklü araçla terör saldırısı düzenlendi. Kent merkezindeki belediye fırını ve emniyet müdürlüğü arasındaki alana bırakılan bomba yüklü aracın infilak ettirilmesi ile düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk 6 sivil yaşamını yitridi. Çevrede büyük tahribata yolaçan patlamada 15 sivil yaralanırken yaralıların 6'sı sınır geçen ambulanslar ile Akçakale Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedaviye alındı. 4 yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. 

Patlama nedeni ile birçok binada hasar oluştu. Bölgedeki polis ekipleri çevrede güvenlik alarak saldırıyı düzenleyen teröristleri yakalamak için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA

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