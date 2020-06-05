Telabyad'da altı köye insani yardımlar ulaştırıldı Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzur ve güven ortamı sağlanan Telabyad'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde insani yardımlar yapılmaya devam ediyor.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenerek huzur ve güven ortamı sağlanan Telabyad'da, Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde insani yardımlar yapılmaya devam ediyor.

Şanlıurfa Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD) organizasyonu ile gerçekleştirilen insani yardımlar, pandemi sürecinde sosyal mesafe kuralları dikkate alınarak gerçekleştirilirken, bölgede görev yapan Mehmetçikler de hem güvenliği sağlıyor hem de yardım dağıtımlarına destek veriyor. Telabyad'da dün Umm Zuyuf köyünde gerçekleştirilen insani yardım dağıtımlarından, aynı bölgedeki Al Kuvaylat, Hasnisa, Ugul, Aysa ve Şuveyhan köylüleri faydalandı. İhtiyaç sahibi 120 haneye ulaşan insani yardımların dağıtımı, korona virüs tedbirleri kapsamında yapıldı. AFAD görevlileri, dağıtım alanına gelen halka maske de verirken, çocuklara da çeşitli eğitim materyalleri hediye etti.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde sivil toplum kuruluşlarından temin edilen insani yardımların da ulaştırıldığı bölgede yaşayan halk, desteklerinden dolayı Türkiye Cumhuriyeti'ne, Şanlıurfa Valiliğine ve Mehmetçiklere teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA