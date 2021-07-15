Telabyad'a Kesintisiz Enerji Verilmeye Başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Telabyad'a Kesintisiz Enerji Verilmeye Başladı

Telabyad'a Kesintisiz Enerji Verilmeye Başladı
Habermetre - Haberler | Yaşam

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek, hayatın normale döndüğü Telabyad'ın elektrik enerjisini temin etmek amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı.

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçerek, hayatın normale döndüğü Telabyad'ın elektrik enerjisini temin etmek amacıyla yapılan çalışmalar tamamlandı.

Gece saatlerinde Telabyad'a giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, kurulumu tamamlanan enerji tesislerindeki şalteri kaldırarak, Türkiye'den temin edilen elektriği ilk kez ilçeye verdi.

İlçelerine elektrik gelmesinin sevincini dua ederek ve Türkiye'ye teşekkür ederek gösteren Telabyad Mahalli Meclisi üyelerinin kurban kesme isteğini Vali Erin kabul etmeyerek, kesilmek istenen koçun serbest bırakılmasını istedi.

Barış Pınarı Bölgesine Türkiye'den kesintisiz enerji verilmesinin, temel insan ihtiyacı olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, "Türkiye'den enerjinin kesintisiz şekilde bölgeye verilmesi önemli bir adımdı. Ancak Türkiye'den gelecek elektriğin de ücretsiz olmayacağını ifade etmek gerekiyor. Burada, belli bir ücret karşılığında Telabyadlı kardeşlerimiz abone olacaklar. Tüketecekleri enerjinin karşılığını ön ödemeli sistemle yapacaklar. Parasını peşin ödeyecekler, bittiğinde tekrar yükleme yapacakları bir sistem olacak. " diyerek, yanlış anlaşılmanın olmamasını istedi.

Bölgede elektrik enerjisinin iletimi ve ücretlendirilmesi işinin, Mahalli Meclis ile taahhüt imzalayan bir firmanın yürüteceğini, enerji ücretinin de anlaşılan bedel üzerinden tahsil edileceğini kaydeden Vali Erin, firmanın ihtiyaç olan trafo ve tesis kurulumlarını da yapacağını söyledi.

Telabyad'a Türkiye'den gelen ilk elektrik enerjisinin verilmesinin ardından Telabyad Hastanesinde yapımı tamamlanan ek binayı ziyaret eden Vali Erin, burada yapılan çalışmalar hakkında Telabyad Koordinatörü Vali Yardımcısı Oğuzhan Erdi Atak'tan bilgiler aldı.

Telabyad'daki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezini de ziyaret eden Vali Erin'e Telabyad'daki temaslarında İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş ile AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı da eşlik etti.

Telabyad'a Kesintisiz Enerji Verilmeye Başladı
Telabyad'a Kesintisiz Enerji Verilmeye Başladı
Telabyad'a Kesintisiz Enerji Verilmeye Başladı
Telabyad'a Kesintisiz Enerji Verilmeye Başladı

Kaynak: Habermetre

Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 14 bin 950 Suriyeli ülkelerine gitti
Kurban Bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen 14 bin 950 Suriyeli ülkelerine gitti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Mustafa Varank Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tarkan Şevval Sam Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Şaban Yılmaz Alper Yılmaz Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Telabyad'a Kesintisiz Enerji Verilmeye Başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 17:13:57. #1.16#

title