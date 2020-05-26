Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı
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Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı

Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı.

26.05.2020 14:35 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:39

Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı

ŞANLIURFA - Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Telabyad'ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi. Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet Türk bayrağı asıldı. Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor.

Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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