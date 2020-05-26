Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı.

Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı ŞANLIURFA - Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı. Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Telabyad'ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi. Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet Türk bayrağı asıldı. Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor. Kaynak: İHA