Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı
Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı.
26.05.2020 14:25 | Son Güncelleme: 26.05.2020 14:40
Suriye'nin sınır ilçesi olan Telabyad'a iki Türk bayrağı asıldı.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine komşu olan Suriye'nin Telabyad'ın, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenmesinin ardından bölgede barış ve huzur tesis edildi. Hayatın normale döndüğü ilçe merkezinde kurulan askeri karargah ve yerel polis karakolu olan emniyet müdürlüğüne iki adet Türk bayrağı asıldı. Dalgalanan 2 Türk bayrağı, Akçakale ilçesinden de görülüyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İHA