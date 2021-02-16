Tel ve kablo sektörünün imalatta kullandığı çelik makaralar Kocaeli'den

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kablo ve tel sektörü için çelik makara üreten fabrika, ürünlerini çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kablo ve tel sektörü için çelik makara üreten fabrika, ürünlerini çok sayıda ülkeye ihraç ediyor.

Başiskele'de 2 bin 600 metrekaresi kapalı toplam 6 bin 600 metrekare alanda faaliyet gösteren Osgün Metal Fabrikası, tel ve kablo sektörü için büyük önem taşıyan çelik makaraları üretiyor.

Firmanın ürettiği makaralar, tel ve kablo üretimi sırasında kullanılıyor. Yaklaşık 2 bin 500 devirde dönen bu makaralara saniyede 45 metre tel sarılıyor.

Şirketin ürünleri Çin ile rekabete rağmen kalitesiyle yurt dışından büyük talep görüyor.

Firmanın genel müdürü Hakan Günister, AA muhabirine, babası Osman Günister'in 1988 yılında kurduğu aile şirketinin 33 yıldır faaliyetini sürdürdüğünü anlattı.

Babasının Kartepe'deki bir tel fabrikasında 23 sene bakım ve montaj sorumlusu olarak çalıştığını belirten Günister, çalıştığı firmanın yurt dışından satın alınan çelik makaraları üretmek için İstanbul'da fabrika kurduğunu fakat bir süre sonra burayı kapattığını söyledi.

Günister, babasının 1988'de kapanan tesisteki makine ve kalıpları alarak kendi fabrikasını kurduğunu dile getirerek, "Hem çalıştığı firmaya fason üretim yapıyor hem de özel sektördeki diğer firmalara iş yapıyor. Bu şekilde firmamız bugüne kadar geliyor." dedi.

Firmanın tel üreticilerinin imalatta kullandıkları çelik makaraları ürettiği bilgisini veren Günister, "Toplamda 8 ana ürünümüz bulunuyor. Bunların içerisinde ortalama 25 farklı ölçü var. Biz 10 santimetreden 450 santimetreye kadar makara üretecek yetkinlikteyiz." ifadelerini kullandı.

"Makaraya saniyede 40 metre tel sarılıyor"

Hakan Günister, üretimde ham madde olarak çelik sac kullandıklarını aktararak, sözlerine şöyle devam etti:

"Birinci kaliteli sertifikalı malzeme alıyoruz. Bu makaranın kalitesi için çok önemli. Daha sonra üretim esnasında kullandığımız kaynak telinden preslerde hassas basımına kadar hepsi bir araya gelerek makaranın genel kalitesini ortaya çıkarıyor. Malzemeyi kalitesiz alırsanız makara 1 sene sonra çatlayabilir, yamulabilir. Bu da hem bizim hem de müşteri için kötü bir durum."

Çelik makaraların üretim süreçlerine değinen Günister, bakır tel sarılan makaraların 28 işlemden geçtiğini dile getirdi.

Günister, ürünün müşteriye en kaliteli şekilde gitmek zorunda olduğunu vurgulayarak, "Müşteri makinesine bağladığı bu makarayı 2 bin 500 devirde döndürüyor. 1 saniyede 40 metre tel sarılıyor bu makaranın üzerine. Makarada en ufak bir balans sıkıntısı, yüzeyindeki en ufak pürüz telin kopmasına sebep olur. Bu da kablo üreticilerine çok büyük maddi kayba sebep olur." diye konuştu.

"Bugüne kadar 27 ülkeye ihracat yaptık"

Firma olarak 36 kişiyi istihdam ettiklerini ve yılda ortalama 7 bin 500 çelik makara ürettiklerini anlatan Günister, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben 2012'de burada işe başladığımda ihracatımız yüzde 5 seviyelerindeydi. Daha sonra bunu arttırmak için kafa yordum ve gelinen noktada ürettiğimizin yüzde 42'sini ihraç ediyoruz. Bugüne kadar firma olarak 27 farklı ülkeye ihracat yaptık. Şu anda Cezayir, Fas, Mısır, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, Rusya, Polonya, Fildişi Sahilleri, Togo'ya ihracat yapıyoruz."

Hakan Günister, bağlı oldukları İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğinin (İDDMİB) "İlk 1000 İhracatçı" listesine girdiklerine dikkati çekerek, "Hedefimiz önce ilk 500, daha sonra da ilk 100'e girmek. Ülke olarak ihracatımızı arttırmaya çok ihtiyacımız var. Ülkemize bir şekilde döviz kazandırmalıyız." şeklinde konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şahin Oktay