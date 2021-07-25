Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 7 sivil yaralandı
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Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 7 sivil yaralandı

Anadolu Ajansı / Bekir Kasım - Haberler | Güncel

Sivillerin evlerine isabet eden roketlerden detaylar Saldırıda hasar alan sivil savunma araçlarından detay Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 7 sivil yaralandı Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı ile...

Sivillerin evlerine isabet eden roketlerden detaylar

Saldırıda hasar alan sivil savunma araçlarından detay Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 7 sivil yaralandı

Suriye'de, Tel Rıfat ilçesinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK'nın, Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'e düzenlediği roketli saldırıda ilk belirlemelere göre 7 sivil yaralandı.

YPG/PKK'lı teröristler, Türkiye ile Rusya arasında 22 Ekim 2019'da varılan mutabakat gereği Tel Rıfat ilçesini boşaltmaları gerekirken bölgede varlığını sürdürerek Afrin ilçe merkezine saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Teröristlerce Afrin kent merkezindeki Marate kavşağı ve Siyasiyye sokağına yapılan 7 roket saldırısında, ilk belirlemelere göre 7 sivil yaralandı.

Roketlerin, sivillerin evlerine isabet etmesi sonucu çevrede hasar meydana geldi.

Türkiye, Suriye Milli Ordusunun desteğiyle, 20 Ocak 2018'de Afrin ilçesini terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarmak için Zeytin Dalı Harekatı'nı düzenlemiş, 18 Mart'ta da Afrin'i terörden arındırmıştı.

Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 7 sivil yaralandı
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 7 sivil yaralandı
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 7 sivil yaralandı
Tel Rıfat'taki YPG/PKK'lı teröristlerin Afrin'e saldırısında 7 sivil yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Kasım

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