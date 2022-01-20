Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Afrin'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü - Haberler
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Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Afrin'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü

Tel Rıfat'ta yuvalanan terör örgütü YPG/PKK, Afrin'deki sivilleri hedef aldı: 1 ölü
AA / Ömer Koparan - Haberler | Güncel

Terör örgütü YPG/PKK'nın, varlığını sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden Afrin ilçesinin batısındaki Meryemin bölgesine füzeyle saldırması sonucu 1sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/ Pkk'nın, varlığını sürdürdüğü Tel Rıfat bölgesinden Afrin ilçesinin batısındaki Meryemin bölgesine füzeyle saldırması sonucu 1sivil öldü, 2 sivil yaralandı.

Terör örgütü YPG/PKK, yuvalandığı Tel Rıfat'tan, Zeytin Dalı Harekatı'yla terörden arındırılan Afrin'in batısındaki Meryemin bölgesine füzelerle saldırdı. Saldırıda, araç içinde yer alan 1 sivil öldü, 2 sivil yaralandı. Araç kullanılamaz hale gelirken yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi.

Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'den çıkarılan YPG/PKK, ilçenin güneydoğusundaki Tel Rıfat bölgesindeki varlığını sürdürüyor.

Türkiye, Suriye Milli Ordusu'nun desteğiyle, 18 Mart 2018'de Afrin'i terör örgütü YPG/PKK'dan arındırmıştı.

AA / Ömer Koparan - Son Dakika Haberleri

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