Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, YPG, PKK, Güncel

Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

09.03.2020 15:32 | Son Güncelleme: 09.03.2020 15:32
Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li 13 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, Tel Rıfat bölgesinde, Fırat Kalkanı'ndaki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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