Tel örgülerle çevrili arazide mahsur kalan dağ keçisini motosikletçiler kurtardı
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Tel örgülerle çevrili arazide mahsur kalan dağ keçisini motosikletçiler kurtardı

Tel örgülerle çevrili arazide mahsur kalan dağ keçisini motosikletçiler kurtardı
11.05.2020 13:12 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:12

Erzincan'da, etrafı tel örgülerle çevrili alanda mahsur kalan yavru dağ keçisini motosikletçiler kurtardı.

Erzincan'da, etrafı tel örgülerle çevrili alanda mahsur kalan yavru dağ keçisini motosikletçiler kurtardı.

Motosikletleriyle dağlık alanlarda gezintiye çıkan grup, Kılıçkaya köyünde, etrafı tel örgü ile çevrili bir arazide mahsur kalmış dağ keçisi fark etti.

Motosikletlerini durduran grup üyelerinden biri, tel örgülerin üzerinden atlayıp dağ keçisini kucağına alarak çıkardı.

Dağ keçisi ile hatıra fotoğrafı çektiren motosiklet tutkunları, daha sonra hayvanı doğal yaşam alanına bıraktı.

Kaynak: AA

Manşet

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