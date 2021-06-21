Tel hırsızını JASAT yakaladı
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Tel hırsızını JASAT yakaladı

Tel hırsızını JASAT yakaladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesinde Vedat Güneş isimli vatandaşa ait boş arazi içindeki konteynır içinden fens teli hırsızlığına yönelik bir şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı.

Muğla'nın Milas ilçesi Güllük Mahallesinde Vedat Güneş isimli vatandaşa ait boş arazi içindeki konteynır içinden fens teli hırsızlığına yönelik bir şüpheli JASAT ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Vedat Güneş isimli vatandaş boş arazi içindeki konteynırda bulunan 10eter uzunluğundaki fens telinin çalındığı ihbarında bulundu. Güllük Jandarması JASAT ekipleri tarafından hırsızlık olayı ile igili çalışma başlattı.

JASAT timlerinin bölgedeki kamera kayıtlarının incelenmesi ve KAFES KEP araştırması sonucu S.D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli S.D'nin ikametinde yapılan aramada, çalınan 120 metre uzunluğundaki fens tellerine ulaşıldı. Teller Vedat Güneş'e'e teslim edilirken, şüpheli S.D. gözaltına alınarak, adli işlemlere başlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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