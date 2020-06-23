- Tel Halef köyünde bomba yüklü bir araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
- Tel Halef köyünde bomba yüklü bir araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı Suriye'de Rasulayn ilçesine bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 10 sivil ağır yaralandığı öğrenildi.
23.06.2020 14:42 | Son Güncelleme: 23.06.2020 15:28
- Tel Halef köyünde bomba yüklü bir araç patladı: 3 ölü, 10 yaralı
RASULAYN - Suriye'de Rasulayn ilçesine bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 3 sivilin hayatını kaybettiği ve 10 sivil ağır yaralandığı öğrenildi.
Suriye'de Rasulayn ilçesine bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir araç patladı. Patlamada 3 sivil hayatını kaybederken 10 sivil yaralandı. Yaralıların durumunun ağır olduğunu açıklandı. Patlama sonucu bölgede büyük maddi hasar oluştu.
Kaynak: İHA