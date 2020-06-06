Tel Halef'de bomba yüklü araç patladı: 7 yaralı
Suriye'de Rasulayn'a bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 7 kişi yaralandı.
06.06.2020 13:27 | Son Güncelleme: 06.06.2020 13:30
Suriye'de Rasulayn'a bağlı Tel Halef köyünde bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu en az 7 kişi yaralandı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Rasulayn ilçesinde YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılan Tel Halef köyünde bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi. Patlama nedeniyle bazılarının durumu ağır olmak üzere en az 7 sivilin yaralandığı belirtildi. Patlamanın ardından olay yerine ulaşan sivil savunma ekipleri, yaralıları hastaneye kaldırdı.
Yerel kaynaklar saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
(İHA)
Kaynak: İHA