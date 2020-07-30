Tel Halef'de bomba yüklü araç patladı: 6 ölü, 3 yaralı
Suriye'nin Resulayn kırsalındaki Tal Halef'te bulunan Suriye Milli Ordusu'nun Tal Arqam kontrol noktasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
30.07.2020 17:32 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:36
Suriye'nin Resulayn kırsalındaki Tal Halef'te bulunan Suriye Milli Ordusu'nun Tal Arqam kontrol noktasında bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Suriye'nin Resulayn kırsalındaki Tal Halef'te bulunan Suriye Milli Ordusu'nun Tal Arqam kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı gerçekleştirildi. Saldırıda 6 SMO mensubunun hayatını kaybettiği, 3 SMO mensubunun da yaralandığı bildirildi.
(Hamad Alnajjar-Abu Mucahit El Halebi/İHA)
Kaynak: İHA