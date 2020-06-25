Tel çit ve uyarı levhaları boğulma vakalarının önüne geçti
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Tel çit ve uyarı levhaları boğulma vakalarının önüne geçti

Tel çit ve uyarı levhaları boğulma vakalarının önüne geçti Şanlıurfa'da her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarında alınan önlemeler boğulma vakalarının önüne geçti.

25.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 25.06.2020 12:59

Tel çit ve uyarı levhaları boğulma vakalarının önüne geçti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da her yıl onlarca kişinin hayatını kaybettiği sulama kanallarında alınan önlemeler boğulma vakalarının önüne geçti.

"Su hayattır can almasın" sloganıyla çalışma başlatan DSİ 15. Bölge Müdürlüğü Şanlıurfa'da boğulma vakalarının önüne geçebilmek amacıyla sulama kanallarının çevresine koruyucu tel çit çekerek uyarı levhalarını yerleştiriyor. Tarım kentinde sulama sezonun başlaması ve sıcakların artması ile beraber her yıl olduğu gibi bu yılda yaz aylarında can kayıplarının önüne geçmek için çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'dan Mardin'e uzanan yüzlerce kilometrelik sulama kanalları çevresine tel çit örülerek uyarı levhaları yerleştiriliyor. Vatandaşlar, yetkililerin aldığı önlemlerin boğulma vakalarının önüne geçtiğini söyledi.

Tel çit ve uyarı levhaları boğulma vakalarının önüne geçti

Kaynak: İHA

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