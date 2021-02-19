Tel Aviv Judo Grand Slam'de ikinci günde de madalya yok
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Tel Aviv Judo Grand Slam'de ikinci günde de madalya yok

19.02.2021 15:42 | Son Güncelleme: 19.02.2021 15:42
Tel Aviv Judo Grand Slam'de ikinci günde de madalya yok

Judoda Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran Tel Aviv Grand Slam'in ilk gününde madalyaya uzak kalan milli judokalar, turnuvanın ikinci gününü de madalyasız kapattı.

Judoda Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları'na puan ve kota kazandıran Tel Aviv Grand Slam'in ilk gününde madalyaya uzak kalan milli judokalar, turnuvanın ikinci gününü de madalyasız kapattı.

İsrail'in Tel Aviv kentinde devam eden Judo Grand Slam müsabakalarının ikinci gününde kadınlar 63 kiloda Habibe Afyonlu ile 70 kiloda Minel Akdeniz ilk tur müsabakalarını; erkeklerde ise 81 kiloda Muhammed Mustafa Koç ilk turu bay geçti. İkinci turu da kazanan judocumuz üçüncü tura yükseldi. Koç, bu turda Alman Dominic Ressel'e altın skorda yenildi.

Grand Slam'de yarın son gün karşılaşmalarında; kadınlar +78 kiloda ilk turu bay geçen Kübranur Esir, ikinci turda Alman Jasmin Grabowski'yle, erkekler 100 kiloda Mert Şişmanlar ilk maçında İsrailli Sagi Hailo'la, +100 kiloda Cemal Erdoğan ilk maçında Kazak Adil Orazbayev'le mücadele edecek.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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