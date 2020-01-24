Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı
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Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı

Yılın ilk judo turnuvası Tel Aviv Judo Grand Prix'in ilk gününde Türkiye gümüş ve bronz madalya kazandı.

24.01.2020 01:24 | Son Güncelleme: 24.01.2020 01:24
Tel Aviv Judo Grand Prix nefes kesici müsabakalarla başladı

'in başkenti 'de etkileyici bir açılış töreniyle başlayan Judo Grand Prix Turnuvası'nda izleyiciler şölen tadında maçlara tanıklık etti.


Kadınlarda güne damgasını vuran judoka Slovenyalı Kaja Kajzer oldu. Finalde Fransız Helene Receveaux'u altın skorda elde ettiği waza-ari ile alt eden Kajzer ilk defa Grand Prix altın madalyası almaya hak kazandı. Slovenyalı judokaya başarısının sırrını sorduk. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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