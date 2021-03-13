(TEL AVİV)- İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi- 23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto
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(TEL AVİV)- İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi- 23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto

13.03.2021 23:00 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:05

-İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi -23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, 23 Mart'taki seçimler öncesinde son kez Kudüs'teki Başbakanlık konutunun önünde protesto gösterisi düzenledi.

-İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi

-23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto

TEL AVİV (İHA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, 23 Mart'taki seçimler öncesinde son kez Kudüs'teki Başbakanlık konutunun önünde protesto gösterisi düzenledi.

(TEL AVİV)- İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi- 23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto
(TEL AVİV)- İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi- 23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto
(TEL AVİV)- İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi- 23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto
(TEL AVİV)- İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi- 23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Jerries Bassier

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