(TEL AVİV)- İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi- 23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto
13.03.2021 23:00 | Son Güncelleme: 13.03.2021 23:05
-İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi -23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, 23 Mart'taki seçimler öncesinde son kez Kudüs'teki Başbakanlık konutunun önünde protesto gösterisi düzenledi.
-İsrail Başbakanı Netanyahu Kudüs'teki konutu önünde protesto edildi
-23 Mart'taki seçimlerden önce son protesto
TEL AVİV (İHA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun istifasını isteyen göstericiler, 23 Mart'taki seçimler öncesinde son kez Kudüs'teki Başbakanlık konutunun önünde protesto gösterisi düzenledi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Jerries Bassier