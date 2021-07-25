Tel Aviv'den Marakeş'e ilk direkt uçuş gerçekleşti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tel Aviv'den Marakeş'e ilk direkt uçuş gerçekleşti

Tel Aviv'den Marakeş'e ilk direkt uçuş gerçekleşti
Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak - Haberler | Güncel

İsrail'in Tel Aviv kentinden, Fas'ın Marakeş kentine ilk direkt uçuş gerçekleştirildi.

İsrail'in Tel Aviv kentinden, Fas'ın Marakeş kentine ilk direkt uçuş gerçekleştirildi.

İsrail'in The Marker sitesinin haberinde, İsrail'in El Al ve Israir Airlines havayolu şirketlerinin, Tel Aviv'den Marakeş'e ilk düzenli ve direkt uçuşlarını başlattığı belirtildi.

Israir şirketine ait uçağın Tel Aviv'den sabah 08.00'de kalktığı ve yolculuğun yaklaşık beş buçuk saat sürdüğü aktarılan haberde, Israir'in Marakeş'e haftada 2 ya da 3, El Al şirketinin ise bir uçuş gerçekleştirmeyi planladığı kaydedildi.

Haberde, yakında Fas'ın Kazablanka kentine de uçuşların gerçekleştirilmesinin beklendiği aktarıldı.

Fas-İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ile Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın patlak vermesinin ardından 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed, 10 Aralık 2020'de İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün dönemin ABD Başkanı Donald Trump da yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in, tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından 2020'de İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi olurken, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke olmuştu.

Fas ile İsrail 22 Aralık 2020'de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Safiye Karabacak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Düm Tek Tek Fatma Girik Seren Serengil Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Balotelli Burak Elmas Rachid Ghezzal Gedson Fernandes
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tel Aviv'den Marakeş'e ilk direkt uçuş gerçekleşti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.7.2021 22:26:51. #1.15#

title