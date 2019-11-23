Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'nun istifası istendi

23.11.2019 23:18 | Son Güncelleme: 23.11.2019 23:18

TEL İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen gösteride, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilen Başbakan Binyamin Netanyahu'ya görevinden istifa etmesi çağrısı yapıldı.

İsrail'deki muhalefet partilerinden Demokratik Birlik İttifakı tarafından Habima Meydanı'nda düzenlenen gösteriye Netanyahu karşıtı yüzlerce kişi katıldı.

Netanyahu'nun fotoğrafının bulunduğu "Suç başbakanı yazılı" pankartlar taşıyan göstericiler, sık sık "Bibi (Netanyahu) eve git", "Netanyahu istifa" sloganları attı.

Tel Aviv'deki gösteri, Netanyahu hakkında dava açılmasına karar verilmesinin ardından düzenlenen ilk büyük gösteri oldu.

"Netanyahu siyaset sahnesinden silinecek ve hapse girecek"

Göstericilerden İşhai Hadaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Netanyahu'nun, 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle hakkında dava açılmasına karar verilmesine rağmen İsraillilerin kendisini başbakan olarak görmek istediğine inandığını ve bunun saçma olduğunu söyledi.

Çok kısa zaman içinde Netanyahu'nun siyaset sahnesinden silineceğini ve yeteri kadar hapiste kalacağını umduğunu dile getiren Hadaş, "Netanyahu dönemi bittikten sonra umarım onun uzun yıllardır bize verdiği zararı onarmaya başlarız." dedi.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, perşembe akşamı 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle Başbakan Netanyahu hakkında dava açmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Netanyahu, Mandelblit'in kararını "kendisine karşı yapılmış darbe girişimi" olarak nitelendirirken, Benny Gantz liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı, Başsavcının kararına destek vererek İsrail Başbakanını eleştirmişti.

İsrail'deki yasalar gereği hakkında dava açılsa bile başbakan suçlu bulunana kadar görevinde kalma hakkına sahip bulunuyor.

Kaynak: AA