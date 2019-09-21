Tel Aviv'de yazılan oyun Ankara'da sahneleyecek

21.09.2019 09:55

Devlet Tiyatroları (DT), Kosovalı yönetmen Nafiz Sami Gürcüali'nin yönetmenliğini üstlendiği, parçalanmış bir Filistinli ailenin hikayesinin anlatıldığı 'Maskeliler' oyununu Ankara seyircisiyle buluşturacak.

Stüdyo Sahne'de provalarına devam eden, Ilan Hatsor'un yazdığı 'Maskeliler' adlı oyunun yönetmen koltuğunda Nafiz Sami Gürcüali oturuyor. Nebil Tarhan'ın Türkçe'ye çevirerek Türk tiyatrosuna kazandırdığı eserin ilk okuma provası 30 Ağustos'ta yapıldı. 15 Ekim Salı günü prömiyerinin yapılacağı 'Maskeliler' oyunu için heyecanlı olduğunu söyleyen Gürcüali, Kosova'da başlayan tiyatroculuk kariyerinin Türkiye'ye geliş hikayesini İHA'ya anlattı.

"TÜRKLER BU TOPRAKLARI YENİDEN FETHETTİ"

Kosova'da Türklerin en yoğun yaşadığı Prizren şehrinden, Devlet Tiyatroları bünyesinde sahnelenecek 'Maskeliler' adlı oyunu yönetmek için gelen Nafiz Sami Gürcüali, "Kosova'nın en güzel şehrinden ve Türklerin en yoğun yaşadığı Prizren şehrinden geliyorum. Bizim orada bir tiyatromuz var 'Prizren Türk Tiyatrosu' ben oranın kurucusuyum. 1978 yılından bu yana devamlı sahnedeyim. Güzel şeyler yapıyoruz. Oynadığımız oyunları Prizren'de, bütün Kosova'da Türklerin yaşadığı yerlerde sahneliyoruz. Kosova'da hazırladığımız oyunlarla Türkiye'de değişik festivallere katılıyoruz. 12 defa Konya'da düzenlenen 'Türkçe Tiyatro Yapan Ülkeler' festivaline katıldık. Bu festivallerde çok güzel arkadaşlıklar edindik. Hatta orada '39 Basamak' adında bir oyun da sahneye koyduk. Aynı zamanda başka festivallere de katılıyoruz. Bursa'da gerçekleştirilen 'Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali'ne de katıldık. Adana'da festivallere katıldık. Zengin bir geçmişimiz var. Eski Yugoslavya döneminde de bir festivale katıldık" diyerek başından geçen ilginç bir olayı paylaştı. Gürcüali, Bosna'da düzenlenen bir festivalde yönettiği oyunun birincilik kazanması üzerine Boşnak gazetelerinin attığı başlıklardan gururla bahsetti. Gürcüali, "Bosna'da Cumhuriyet çapında bir festival düzenlendi ve biz o festivalde birinciliği kazandık. Bizim oyundan sonra ertesi gün Boşnak gazetelerde şu ifadeler yer aldı, 'Türkler bu toprakları yeniden fethetti'. Unutulmayacak güzel bir anıydı bizim için. Tiyatroda böyle güzel günler geçti" ifadelerini kullandı.

"3 FİLİSTİNLİ ERKEK KARDEŞİN MÜCADELESİNİ ANLATIYOR"

Ilan Hatsor'un Tel Aviv Üniversitesinde Oyun Yazarlığı ve Yönetmenliği Bölümü'nde öğrenim gördüğünü söyleyen Gürcüali, Hatsor'un 1990'lı yıllarda 'Maskeliler' adlı oyunu yazdığını belirtti. Gürcüali, oyun hakkında da bilgi vererek, "Hatsor, okuduğu yıllarda, 1990'lı yıllarda 'Maskeliler' oyununu yazmış. Maskeliler oyunu da kendisinin ilk oyunu. Maskeliler oyunu, savaşın ortasındaki Filistin'de parçalanmış bir ailenin mücadelesini gösteriyor. Trajedisini gösteriyor. Ilan Hatsor, 3 Filistinli erkek kardeşin ihanet ve aldatma üzerine; ölüm, kalım mücadelesini anlatıyor. Oyun 1990 yıllarında Batı Şeria'da Filistin'de, Samarya'da büyük bir köyde bir kasap dükkanında geçiyor. Bu oyun Tel Aviv'de dünya prömiyeri yaptı. Sonra Avrupa'da değişik ülkelerde sahnelendi. Kısmetse biz de bu oyunu sahnelemek istiyoruz. Güzel bir ekibimiz var ve çok yoğun çalışıyoruz. Ben buraya gelmeden önce böyle bir ekiple çalışacağımı bilmiyordum, bana güzel bir sürpriz oldu" dedi.

"SEYİRCİYLE BULUŞMAYI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Ankara seyircisiyle buluşmayı sabırsızlıkla beklediğini ifade eden Gürcüali, "Daha önce Ankara seyircisiyle buluşmuştuk. Bizim savaştan sonra, 1999'lu yıllardan sonra Haldun Taner'in 'Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım' oyunuyla Şinasi sahnesinde oynamıştık. Ankara seyircisiyle buluşmamız ilk defa olmuyor. Bir tecrübemiz var. Ama şimdi burası daha başka, daha heyecanlı çünkü oyunu burada sahneye koydum, merak ve sabırsızlıkla bekliyorum. İnşallah oyunumuzu beğenirler. Oyun 15 Ekim'de Stüdyo Sahnesi'nde oynanacak" diye konuştu.

"TÜRKİYE GÜÇLÜ OLURSA BİZİM DE SESİMİZ GÜR ÇIKIYOR"

Türkiye'den gelen teklif üzerine gurur duyduğunu söyleyen Nafiz Sami Gürcüali, tiyatro aracılığıyla insanlara Türkçe seslenmekten duyduğu mutluluğu anlattı. Gürcüali, "Gurur duyulacak bir şey. Biz başka bir ülkede yaşıyoruz. Bizim ülkemiz küçücük bir ülke. Biz Türkler orada resmi rakamlarda 18 bin Türk olduğumuzu biliyoruz. Ama Türkçe konuşanların sayısı 300 bin. Biz orada Türkçe'mizi yaşatmak için mücadele veriyoruz. 40 yıldır bu işle uğraşıyoruz. Devletten fazla bir destek almadan, kendi imkanlarımızla; tiyatro aracılığıyla bizim insanlarımıza Türkçe olarak sesleniyoruz. Bu başarıların ardından da festivaller geliyor. Bu festivallerde sahneye koyduğum oyunlarımı izlediler. Bu vesileyle tanışmış olduk ve ardından da bir davet geldi. Ben de daveti seve seve kabul ettim. Çünkü bizim için büyük bir onur. Bizim Türk tiyatromuz için büyük bir onurdu ve aynı zamanda bir destektir. Biz Türkiye'yi çok seviyoruz. Biz Türkiye'yi bizim anavatanımız gibi görüyoruz. Türkiye'nin her zaman güçlü olmasından yanayız. Türkiye güçlü olduğu zaman bizim de orada sesimiz gür çıkar" şeklinde konuştu.

Yönetmenliğini Nafiz Sami Gürcüali'nin yaptığı oyunun dekor tasarımını Seyhan Kırca, kostüm tasarımını İnci Kangal Özgür, ışık tasarımını Zekai Göksu, yönetmen yardımcılığını Gökçe Yurtsal'ın üstleniyor. Oyunda; Mehmet Demiralp, Caner Kadir Gezenler ve Egemen Büyüktanır rol alıyor.

(Emin Kuvat - Fatih Erdoğan/İHA)

Kaynak: İHA