Tel Aviv'de sosyal mesafeli Netanyahu karşıtı gösteri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tel Aviv'de sosyal mesafeli Netanyahu karşıtı gösteri

Tel Aviv'de sosyal mesafeli Netanyahu karşıtı gösteri
02.05.2020 23:04 | Son Güncelleme: 02.05.2020 23:04

İsrail Yüksek Mahkemesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümeti kurmasına yapılan itirazı değerlendirmesi öncesi Tel Aviv'de koalisyon karşıtı gösteri düzenlendi.

İsrail Yüksek Mahkemesinin Başbakan Binyamin Netanyahu'nun koalisyon hükümeti kurmasına yapılan itirazı değerlendirmesi öncesi Tel Aviv'de koalisyon karşıtı gösteri düzenlendi.

Tel Aviv'deki Rabin meydanında toplanan yaklaşık 1000 gösterici, Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın kurduğu koalisyon hükümetini protesto etti.

Sık sık "Yolsuzluk hükümetine karşıyız" şeklinde slogan atan Netanyahu karşıtı göstericiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak aralarında 2 metre mesafe bıraktı.

Netanyahu ile Gantz, 20 Nisan'da koalisyon hükümetini kurma konusunda anlaşmıştı.

Yüksek Mahkeme, yarın "hakkında dava açılan milletvekilinin koalisyon hükümetini kuramayacağı" gerekçesiyle yapılan itirazı değerlendirecek.

İsrail Başsavcısı Avichai Mandelblit, 28 Ocak'ta 3 ayrı yolsuzluk soruşturması nedeniyle Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye göndermişti.

İsrail yasaları gereği, hakkında dava açılsa da başbakan görevine devam edebiliyor.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü Haberler
5 aylık hamile olan Bircan Bali'nin canlı yayında tansiyonu düştü
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor Haberler
Toplu namaz pahalıya patladı! 60 kişinin testinin pozitif çıktığı köyde ölü sayısı artıyor
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı Haberler
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi Haberler
45 gündür karantinada olan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya evlenmeye karar verdi
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı Haberler
Prof. Dr. Ahmet Ercan, Girit'te peş peşe meydana gelen depremler sonrasında 5 ilimizi uyardı
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
İkinci el araç alım-satımında yaşanan sorunlar nedeniyle ilan sitelerine de yükümlülükler getirilecek
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Acil hasta için tarlaya inmek isteyen ambulans helikoptere tarla sahipleri izin vermedi
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
Aslı Enver hastalığıyla ilgili gelen soruya yanıt verdi: Disleksi kusur değil
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Florida sahillerinin koronavirüse rağmen açılması Azrail kostümüyle protesto edildi
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Güneydoğu'da görülen çekirgeler İzmir'de Akarca Ovası'nı istila etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Türkiye'deki koronavirüs salgını nedeniyle komşular, balkonlarında mukabeleye eşlik etti
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Hatay'da silahlı kavgaya karışanlara sokağa çıkma yasağını ihlalden 47 bin TL ceza kesildi
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
Bahçelievler'de pencereden bakan Suriyeli kız çocuğu başına isabet eden kurşunla öldü
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
İran'da düşen Türk jetinin son kaza raporu ortaya çıktı! Hatalar zinciri peş peş gelmiş
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Ankara'da TIR ile EGO otobüsü çarpıştı: 9 kişi yaralandı
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Dünyada koronadan ölenlerin sayısı 240 bini aştı! İlk 3 sıradaki ülkeler değişti
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Çinli turistlerin artık en çok görmek istedikleri yer: Vuhan
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
Ardahan'a yağan dolu, kenti bembeyaz yaptı
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Bu görüntüden artık eser yok! Efsane hat 500T, şimdilerde zararına tur atıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Real Madridli futbolcu Bale, ABD'de oynamaya sıcak bakıyor
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
Özbekistan'da baraj duvarı çöktü: 70 binden fazla insan evsiz kaldı
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan su samurları, Bayburt'ta görüntülendi
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Samsun'da Ramazanların vazgeçilmezi olan 50 kuruşluk atom tatlısı yok satıyor
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
Define arama skandalıyla gündeme gelen Dipsiz Göl, eski güzelliğine kavuşabilir
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Türkiye IMF'nin kapısına bir daha gitmeyecek
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Ömer Çelik Ziya Selçuk Donald Trump Bekir Pakdemirli
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Pınar Altuğ Hatice Çarpar
Spor Jose Sosa Fatih Terim Bülent Uygun Hidayet Türkoğlu Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Mayıs Ramazan Instagram
Şu an buradasınız: Tel Aviv'de sosyal mesafeli Netanyahu karşıtı gösteri - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.5.2020 23:13:42. #1.15#
title