Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü
Haberler » Güncel » Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü - Haber

Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü

İsrail'in başkenti Tel Aviv'de meydana gelen sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

04.01.2020 23:42 | Son Güncelleme: 04.01.2020 23:47
Tel Aviv'de sel felaketi: 2 ölü

'in başkenti 'de meydana gelen sel felaketinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.


İsrail'in birçok bölgesinde devam eden şiddetli yağış, sel felaketine neden oldu. Tel Aviv'in sular altında kalmasının ardından yetkililer, bir binanın asansör bölümünde sel sularında mahsur kalan 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Selde araçlarında mahsur kalan 5 kişi sivil savunma ekiplerince kurtarılırken, Tel Aviv ve Yafa kentinde trafik durma noktasına geldi. - TEL AVİV

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler