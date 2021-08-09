Tel Aviv'de bir bina alevlere teslim oldu
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Tel Aviv'de bir bina alevlere teslim oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail'in Tel Aviv kentindeki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

İsrail'in Tel Aviv kentindeki bir binada henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

İsrail'in Tel Aviv kentinde bir binada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın yetkilileri harekete geçirdi. Yangın nedeniyle gökyüzünü siyah dumanlar kaplarken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ve kurtarma ekipleri, bina sakinlerini tahliye ederken, binanın çevresindeki birçok caddeyi ise ulaşıma kapattı. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan açıklamada, "Yangın kontrol altına alındı. İtfaiyeciler soğutma çalışmalarını sürdürüyor" ifadeleri kullanıldı.

İsrail basınında yer alan haberlerde ise,yangının Tel Aviv'in Montefiore Mahallesinde yer alan Tushia Caddesi'ndeki bir binanın çatısında çıktığı, olayda yaralanan olmadığı bildirildi.

(Hamad Alnajjar/İHA)

Tel Aviv'de bir bina alevlere teslim oldu
Tel Aviv'de bir bina alevlere teslim oldu
Tel Aviv'de bir bina alevlere teslim oldu
Tel Aviv'de bir bina alevlere teslim oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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