- Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı
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- Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

- Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı İsrail'in başkenti Tel Aviv'in belediye binası, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı.

05.08.2020 23:01 | Son Güncelleme: 05.08.2020 23:43

- Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

TEL AVİV - İsrail'in başkenti Tel Aviv'in belediye binası, Beyrut'ta meydana gelen patlamanın ardından Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı. Belediye Başkanı Ron Huldai yaptığı açıklamada, "İnsanlık, her türlü çatışmadan önce gelir" dedi.

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta meydana gelen ve 135 kişinin ölümüne neden olan şiddetli patlamanın ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv'in belediye binasının dış cephesine Lübnan bayrağı aydınlatıldı. Tel Aviv Belediye Başkanı Ron Huldai, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu akşam belediye binasını Lübnan bayrağıyla aydınlatacağız" ifadelerini kullandı. Huldai, "İnsanlık, her türlü çatışmadan önce gelir ve kalplerimiz başlarına gelen korkunç felaketin ardından Lübnan halkıyla birlikte" dedi. Huldai'nin açıklamasına tepki gösteren Yair Netanyahu ise belediye binasına Lübnan bayrağı yansıtılmasına yönelik, "Bu çılgınlık" ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Lübnan'a başsağlığı dilemişti. Netanyahu, İsrail'in Lübnan'a insani yardım sağlamaya hazır olduğunu belirtmişti.

- Tel Aviv Belediye binası Lübnan bayrağıyla aydınlatıldı

Kaynak: İHA

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