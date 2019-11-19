Tel Abyadlılardan Mehmetçiğe teşekkür

19.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:16

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad'da halkın güvenliği için yapılan yol kontrollerinde yerli halkın Mehmetçiğe nasıl teşekkür ettiğini paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Tel Abyad'da yaşayan bir vatandaşın, "Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz" ifadeleri dikkat çekti. Bakanlıktan yapılan paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiğimiz Barış Pınarı Harekat bölgesindeki Tel Abyad'da halkın güvenliği için yol kontrollerine devam ediyor. Suriyeli kardeşimiz: 'Çok şükür iyiyiz, siz geldiğinizden beri kontrol noktaları olduğu için daha iyiyiz' diyerek teşekkür etti" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA