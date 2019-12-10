Tel Abyadlılar terörden kurtuldukları için mutlu, YPG/PKK'ya süren ABD-Rusya desteğinden rahatsız -...
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Tel Abyadlılar terörden kurtuldukları için mutlu, YPG/PKK'ya süren ABD-Rusya desteğinden rahatsız -...

Tel Abyadlılar, toprakları teröristlerden temizlendiği için mutlu olsalar da ABD ve Rusya'nın desteğini alan terör örgütü YPG/PKK'nın tehdit arz etmeye devam etmesinden rahatsızlık duyuyor.

10.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:15
Tel Abyadlılar terörden kurtuldukları için mutlu, YPG/PKK'ya süren ABD-Rusya desteğinden rahatsız -...

Tel Abyadlılar, toprakları teröristlerden temizlendiği için mutlu olsalar da ABD ve 'nın desteğini alan terör örgütü YPG/PKK'nın tehdit arz etmeye devam etmesinden rahatsızlık duyuyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında, Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezi sakinleri, yaşadıkları durumu AA muhabirine anlattı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Tel Abyadlılar terörden kurtuldukları için mutlu, YPG/PKK'ya süren ABD-Rusya desteğinden rahatsız -...
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