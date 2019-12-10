Tel Abyadlılar terörden kurtuldukları için mutlu, YPG/PKK'ya süren ABD-Rusya desteğinden rahatsız -...
Tel Abyadlılar, toprakları teröristlerden temizlendiği için mutlu olsalar da ABD ve Rusya'nın desteğini alan terör örgütü YPG/PKK'nın tehdit arz etmeye devam etmesinden rahatsızlık duyuyor.
10.12.2019 11:11 | Son Güncelleme: 10.12.2019 11:15
Tel Abyadlılar, toprakları teröristlerden temizlendiği için mutlu olsalar da ABD ve Rusya'nın desteğini alan terör örgütü YPG/PKK'nın tehdit arz etmeye devam etmesinden rahatsızlık duyuyor.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesi karşısında, Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad ilçe merkezi sakinleri, yaşadıkları durumu AA muhabirine anlattı.
Kaynak: AA