TEL ABYAD - Tel Abyad Yerel Meclisi, ramazan boyunca günlük 3 bin kişiye iftar veriyor

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, "Tel Abyad ilçesine bağlı Sukkeriyye beldesinde 1200 ve Suluk beldesinde 1800 olmak üzere toplam 3 bin sivile kurulan iki mobil mutfağımız sayesinde günlük olarak sıcak iftariyelik veriliyor.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, "Tel Abyad ilçesine bağlı Sukkeriyye beldesinde 1200 ve Suluk beldesinde 1800 olmak üzere toplam 3 bin sivile kurulan iki mobil mutfağımız sayesinde günlük olarak sıcak iftariyelik veriliyor." dedi.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesindeki yerel meclis, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı desteğiyle yerinden edilen ve yardıma muhtaç ailelere sıcak yemek dağıtıyor.

Tel Abyad Yerel Meclis Başkanı Salih Hac Abdullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolaysıyla yerel meclis olarak Tel Abyad halkına ve terör örgütünün zulmü nedeniyle yerinden edilen sivillere iftariyelik verdiklerini söyledi.

Hac Abdullh, "Tel Abyad ilçesine bağlı Sukkeriyye beldesinde 1200 ve Suluk beldesinde 1800 olmak üzere toplam 3 bin sivile kurulan iki mobil mutfağımız sayesinde günlük olarak sıcak iftariyelik veriliyor." dedi.

Hac Abdullah, yemeklerin, İHH'dan temin edilen iki mobil mutfak sayesinde çıkarıldığını ve ilerleyen günlerde bütün kırsal bölgeye erişmek için daha kapsamlı bir yardım programı düzenleneceğini söyledi.

Sukkeriyye mobil mutfağında gönüllü olarak çalışan Ahmet Halil Hander de, kırsal kesimlere erişmek için dağıtıcı delegasyonlar tayin edildiğini söyledi.

Hander, Tel Abyad Yerel Meclisine, İHH'ya ve dost Türk halkına teşekkürlerini iletti.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde kurtarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa