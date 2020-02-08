Tel Abyad ve Rasulaynlı lise öğrencileri, üniversiteli olmak için ter döktü
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Tel Abyad ve Rasulaynlı lise öğrencileri, üniversiteli olmak için ter döktü

Barış Pınarı Harekatı'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriyeli öğrencilere yönelik Harran Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (HARRANYÖS) yapıldı.

08.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 08.02.2020 20:28
Tel Abyad ve Rasulaynlı lise öğrencileri, üniversiteli olmak için ter döktü

'yla teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Suriyeli öğrencilere yönelik Harran Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı (HARRANYÖS) yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, terörden arındırılan Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde Yabancı Öğrenci Sınavı düzenlendi.

Tel Abyad ilçesinde lise mezunu 81 öğrencinin katıldığı Yabancı Öğrenci Sınavı, Lisesinde gerçekleştirildi. Güvenlik önlemlerinin alındığı okul çevresinde öğrenciler, tek tek kimlik kontrolünün ardından sınav salonlarına alındı.

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından yerleştirilmeye hak kazanan öğrencilerin, aldıkları puan sıralamasına göre ve tercihleri doğrultusunda yabancı uyruklu öğrenci kontenjanından yararlanarak Türkiye'de bulunan ilgili üniversitelere kayıt yapma hakkı kazanacakları belirtildi.

Kaynak: AA
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