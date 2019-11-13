Tel Abyad ve Rasulayn'ın su sorunu çözülüyor

13.11.2019 21:33 | Son Güncelleme: 13.11.2019 21:34

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütünden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde halkın içme suyu sorunu çözülüyor.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenerek güvenli hale getirilen Tel Abyad ve Rasulayn kentlerinin içme suyu sorunu için Valilikçe kurulan İl Koordinasyon ve Harekat Merkezi tarafından çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda her iki ilçede tespit edilen su kuyularına pompalar kurularak halkın içme suyu ihtiyaçları karşılanmaya başladı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, bölgenin güvenli hale getirilmesiyle birlikte halkın hızla geri dönmeye başladığını ifade etti.

Bölgedeki içme suyu ve enerji sorununa yönelik yaptıkları araştırmaları raporlaştırarak çözümler ürettiklerini belirten Vali Erin, Tel Abyad'ın olası güçlerle birlikte 2045 yılına kadar nüfusunun 100 bine ulaşacağını tahmin ettiklerini kaydetti.

Tel Abyad'ın içme suyu ihtiyacının karşılanmasına yönelik 9 kuyu tespit edildiğini ve bunların 3'ünün dizel pompalarla aktif hale getirildiğini aktaran Erin, ilçenin kırsal alanlarında da kuyulardan jeneratörlerle sağlanan enerji ile içme suyunun karşılandığını aktardı.

Tel Abyad'ın temiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşması için de analizler yapıldığını belirten Vali Erin, kuyulardan temin edilen suyun evsel atıklardan muhafazası, şebekenin onarılması ve klorlama yöntemleriyle sağlıklı hale getirilmesi için ürettikleri projeleri hayata geçirmeye başladıklarını vurguladı.

Vali Erin, Rasulayn ilçesinde de acil içme suyuna ihtiyaç olduğunu ve bir kuyunun geçtiğimiz günlerde açılarak Türk Silahlı Kuvvetlerine çalışır halde teslim edildiğini, ayrıca ilçede su ihtiyacı için 10 kuyunun tespit edildiğini bildirdi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeyi terk ederken yaptığı tahribatların giderilerek ilçe merkezi şebekesine su verilmeye başlandığını kaydeden Erin, Rasulayn'daki su kalitesinin Tel Abyad'a göre daha iyi olduğunun tespit edildiği bilgisini de verdi.

Kaynak: AA