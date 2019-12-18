Tel Abyad ve Rasulayn'ın nüfusu 300 bine yaklaştı

18.12.2019 20:00 | Son Güncelleme: 18.12.2019 20:06

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Barış Pınarı Harekatı ile terörden temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn'da yaşayan nüfusun 300 bine yaklaştığını bildirdi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı ile hayatın normale dönmeye başladığı Rasulayn ve Tel Abyad'daki kamu hizmetleri Türkiye'nin desteğiyle yürütülüyor.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile harekat bölgesinde gerçekleştirilen çalışmaları incelemek üzere Şanlıurfa'ya gelen Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel Müdürü Yusuf Karaloğlu, Tel Abyad'da temaslarda bulundu.

Vali Erin'in refakat ettiği Karaloğlu, Tel Abyad'a sivil giriş çıkışların yapıldığı güvenlik noktasında yapılan işlemleri yerinde inceledikten sonra Tel Abyad Yerel Meclisini ziyaret etti.

Yerel meclis genel sekreteri ve meclis üyeleri ile bir araya gelen Erin ve Karaloğlu, daha sonra Tel Abyad Hastanesi'ne geçerek burada yapılan çalışmalar hakkında Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Emre Erkuş'tan bilgi aldı.

Karaloğlu ve Vali Erin burada tedavi görmek için bekleyen Suriye halkı ile de sohbet ettiler.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Abdullah Erin, temaslarına ilişkin Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde başta sağlık olmak üzere enerji ve diğer kamu hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi için çalışmaların hızla devam ettiğini belirterek, terör örgütlerinin tahrip ettiği tesislerin hızla eski haline getirilmesi için çok yönlü hizmetlerin sürdürüldüğünü kaydetti.

Tel Abyad nüfusunun 100 bini aştığını duyuran Vali Erin, "Tel Abyad ve Rasulayn bölgelerinde Barış Planı Harekatı sonrasında yaşayan nüfus 300 bine yaklaştı. Buralardaki hizmetlerin yerel meclis kanalıyla yürütülmesi için Türkiye olarak biz de çalışmalar yapıyoruz. Yakın zamanda yerel polis gücünü de görevlendirerek bölgenin daha güvenli hale gelmesini temin etmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA