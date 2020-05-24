Tel Abyad ve Rasulayn'da yıllar sonra "huzurlu bayram" sevinci
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Tel Abyad ve Rasulayn'da yıllar sonra "huzurlu bayram" sevinci

Barış Pınarı Harekatı sayesinde teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde halk, Türkiye'nin de katkısıyla, yıllar sonra memleketlerinde Ramazan Bayramı'na huzur ve güven içinde girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Tel Abyad ve Rasulayn'da yıllar sonra
24.05.2020 11:09 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:30

Barış Pınarı Harekatı sayesinde teröristlerden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad ile Rasulayn ilçelerinde halk, Türkiye'nin de katkısıyla, yıllar sonra memleketlerinde Ramazan Bayramı'na huzur ve güven içinde girmenin mutluluğunu yaşıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından PKK/PYG'li teröristlerden temizlenen, Şanlıurfa'nın karşısındaki Tel Abyad ve Rasulayn'da cadde ve sokaklarda yaşanan hareketlilik, ilçede iç savaş öncesi dönemleri andırıyor.

Binlerce kişinin döndüğü ilçelerde bir tarafta iç savaşın ağır tahribatına uğrayan ev ve iş yerleri bulunurken diğer tarafta da cadde ve sokaklardaki canlılık dikkati çekiyor.

İlçelerdeki güvenliği ise Mehmetçiğin yanı sıra SMO mensupları sağlıyor.

Hayatın yavaş yavaş normale döndüğü ilçelerde, gıdadan giyime kadar her türlü ürün, savaş olan ülkelerdekinin aksine uygun fiyatlarla halkın hizmetine sunuluyor.

Virane halde de olsa vatanlarına dönmeyi tercih eden binlerce Suriyeli, 9 yıldır süren iç savaşın ardından ilk kez bu sene Türkiye'nin de katkısıyla, memleketlerinde Ramazan Bayramı'na huzur ve güven içinde girmenin sevincini yaşıyor.

"İnşallah nice huzurlu bayramlar geçirirler"

Şanlıurfa İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaş mağdurlarına 9 yılda 2 bin 300'ün üzerinde tırla insani yardımda bulunduklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı ile Tel Abyad ve Rasulayn'da güven ve huzur ortamının oluşturulduğunu vurgulayan Gerem, şunları kaydetti:

"Oradaki insanların canı, malı ve namusu güvence altına alındı. Bu bölgelerde uzun süren aranın ardından ilk kez bir bayram yaşanacak. Bu yıl koronavirüs nedeniyle bayramda Suriyeliler, Türkiye'ye geliş-gidiş yapamayacak. Bu aynı zamanda bir taraftan da ülkesine dönenlerin kendi vatanlarında huzurlu bir bayram geçirmesine vesile olacak. Biz de kendi ülkesinde mağdur duruma düşmüş insanlar için kardeşliğimizin gereği yardımlarımızı sürdüreceğiz. İnşallah bir an önce savaş da biter. Kendi memleketlerinde huzur içinde nice bayramlar geçirirler."

Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

Tel Abyadlı 45 yaşındaki Musa Humeyni ise yıllardır Suriye vatandaşlarına destek olduğu için Türkiye'ye teşekkür etti.

Halen binlerce Suriyelinin Türk topraklarında huzurla hayatını sürdürdüğünü anlatan Humeyni, "Bu bayrama farklı bir mutlulukla giriyoruz. 9 yıl savaştan sonra huzurlu bir ramazan geçirmemizi çok şükür Allah nasip etti. Tabii bunda Türk kardeşlerimizin büyük desteği var. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a minnettarız." diye konuştu.

"Türkiye'nin de yoğun çabasıyla ilçemiz güvenli hale geldi"

Halil Askah ise Türkiye'deki hayırseverlerin de desteğiyle ramazan boyunca 12 kişilik ailesinin ihtiyacının karşıladığını söyledi.

Türkiye'nin de yoğun çabasıyla ilçelerinin güvenli hale geldiğini belirten Askah, "Şu an hem Tel Abyad hem de Rasulayn'da Ramazan Bayramı'nı mutlulukla karşılıyoruz. Huzurlu geçen orucun ardından iyi bir bayram geçireceğimize inanıyoruz çünkü bölgemiz artık güvende. Allah'a şükürler olsun. Türkiye'ye bize bu imkanları sağladığı için teşekkür ediyoruz. Sağ olun, Allah sizlerden razı olsun." ifadelerini kullandı.

Osman Taacci de Türkiye'de 6 yıl kaldıktan sonra Rasulayn'a döndüğünü dile getirdi.

Müslümanlar açısından iyi geçen ramazanın bütün bir yılın da aynı şekilde geçeceğinin alameti olduğunu bildiklerini anlatan Taacci, "Yıllar sonra ilk defa huzurlu bir ramazan geçirdik. Bayrama aşk ve şevkle giriyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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