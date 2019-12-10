Tel Abyad ve Rasulayn'a yapılan insani yardımlar değerlendirildi

10.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 10.12.2019 17:58

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin başkanlığında Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerine yapılan insani yardımlarla ilgili değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya İl Afet ve Acil Durum Başkanlığı, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, koordinatör Vali Yardımcıları ve Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri katıldı.

Toplantıda, Tel Abyad ve Rasulayn'da yapılan tespitler doğrultusundan gerçekleştirilen insani yardımları değerlendirdi.

Barış Pınarı Harekatı'na sağladıkları insani yardımlarla destek olan sivil toplum kuruluşlarına teşekkür eden Vali Erin, yapılan yardımların amacına ulaşması için bilgi alışverişinin ve düzenli koordinasyonun önemine değindi.

İldeki sivil toplum kuruluşlarının sağladığı insani yardımların depolanması, tespit edilen ihtiyaçlar doğrultusunda dağıtılması amacıyla Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda İl Afet ve Acil Durum Başkanlığı ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görev yapıyor.

Kaynak: AA