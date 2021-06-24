TEL ABYAD - Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor (2)
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TEL ABYAD - Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor (2)

Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin savaş mağdurları için kurduğu fizik tedavi merkezinde sağlanan ortez-protez desteğiyle engellilerin yüzü gülüyor.

Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütlerinden arındırılan Tel Abyad ilçesinde, Türkiye'nin savaş mağdurları için kurduğu fizik tedavi merkezinde sağlanan ortez-protez desteğiyle engellilerin yüzü gülüyor.

Türkiye, Suriye'de Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden temizlediği bölgelerde sağlık alanına yaptığı önemli yatırımlarla bölge halkının umutsuzluğuna çare olmaya devam ediyor.

Tel Abyad ilçe merkezinde Nisan 2020'de Uluslararası Doktorlar Derneği (AID), Kuveytli Beytülzekat Derneği ve Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hizmete açılan Tel Abyad Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, yaraların sarılmasında büyük rol oynuyor.

11. yılına giren iç savaşta rejim güçlerinin saldırıları, terör örgütlerinin döşediği mayınlar veya terör saldırıları nedeniyle uzuvlarını kaybedenler, bölgede tedavi için merkeze büyük ilgi gösteriyor.

Şu ana kadar 1200 hastaya fizyoterapi, rehabilitasyon ve ortez-protez desteği sağlanan merkezde, 35 kişiye uygun protez takıldı.

TEL ABYAD - Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor (2)
TEL ABYAD - Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor (2)
TEL ABYAD - Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor (2)
TEL ABYAD - Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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TEL ABYAD - Türkiye, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki engellilerin yüzünü protez desteğiyle güldürüyor (2) - Haberler
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