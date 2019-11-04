Tel abyad terör örgütü ypgpkk'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde smo yaraları sarıyor

04.11.2019 18:37

Terör örgütü YPGPKK'nın işgali altından kurtarılan bölgelerde SMO yaraları sarıyor

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, terör örgütü YPGPKK'dan temizlenen bölgelerde sadece güvenliği sağlamıyor, aynı zamanda hayatın normale dönmesi için, sivillerin yaşam alanlarını düzenlemek için de çalışmalar yürütüyor.

DHA'nın ulaştığı görüntülerde, SMO askerlerinin, Tel Abyad ve Resulayn'da sokak temizliğinden, halka yapılan yardımlara, insanların evlerine yeniden yerleşmesinden, terör örgütünün verdiği zararları gidermek için yapılan tadilata kadar birçok çalışmayı yürüttüğü görülüyor.

Halka yapılan yardımlar büyük memnuniyet yaratırken, şekerleme ve çikolataların hediye edildiği çocukların da psikolojileri düzeltilmeye çalışılıyor.

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Haber-Kamera Hilal ÖZTÜRK

Kaynak: DHA