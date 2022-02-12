TEL ABYAD - Tel Abyadlı çocuklar gençlik ve spor merkezinde geleceğe daha donanımlı hazırlanıyor (1)

Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılan Tel Abyad ilçesinde inşa edilen gençlik ve spor merkezi, düzenlediği resim, satranç ve bilgisayar kurslarıyla çocukları daha iyi bir geleceğe hazırlıyor.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığının katkılarıyla Ekim 2021'de Tel Abyad'da kurulan merkezde, çocukların özgüven kazanmalarına, sosyalleşmelerine, sağlıklı büyümelerine ve gelişmelerine yönelik çeşitli sosyal ve fiziksel aktiviteler düzenleniyor.

Tel Abyad Yerel Meclisi'ne bağlı spor ve gençlik merkezinde bir ay önce bilardo, tenis masası, satranç, resim ve bilgisayar kursları başladı.

Merkezdeki eğitimlere 10-14 yaş grubundan 100'den fazla öğrenci katıldı.

"Her gün yeni bilgi öğreniyoruz"

Tel Abyadlı Mehe Abdullah, AA muhabirine, bilgisayar kursuna katılarak yeni bilgiler edindiğini söyledi.

Büyüyünce bilgisayar mühendisi olmayı hayal ettiğini dile getiren 7. sınıf öğrencisi Mehe, "İkonları değiştirmeyi, tablo çizmeyi ve bilgisayarı açıp kapatmayı ve her gün yeni bilgi öğreniyoruz. Burada arkadaşlarımla çok mutluyum." diye konuştu.

Bilgisayar kursu katılımcısı 5. sınıf öğrencisi Meys Sait de bilgisayar kullanımı hakkında eğitim almak için merkeze başvurduğunu belirtti.

Sait, bilgisayarı olmadığından merkezde aldığı eğitimi evde uygulayamadığı için üzgün olduğunu vurguladı.

4. sınıf öğrencisi Muhammed Emir ise klavyedeki tuşların fonksiyonu, görev çubuğunu değiştirmek ve yeni programları bilgisayar kursu sayesinde öğrendiğini aktardı. Emir, "Büyüdüğümde işimde bir bilgisayar olduğunda onu rahat bir şekilde kullanabilmem için bu kursa katılmak önemli." diyerek kursa katılma amacını anlattı.

"Satranç öğrenip kendimi müsabakaya hazırlıyorum"

Satranç kursu katılımcısı, 6. sınıf öğrencisi Yumne Sultan da en sevdiği kursu seçtiğini, "Tel Abyad'da yakın zamanda turnuva düzenlenecek. Satranç öğrenip kendimi müsabakaya hazırlıyorum." diye konuştu.

Resim kursu katılımcısı ve 5. sınıf öğrencisi Fatma Nasır, "Resim benim hobimdir. O yüzden satranç veya bilgisayar kursuna başvurmadım. Büyüyünce diş hekimi olmak istiyorum." temennisinde bulundu.

Gençlik ve Spor Merkezi Koordinatörü Salih Caber, çocuk yaşta edinilen kazanımların bireylerin ilerdeki yaşlarda sergileyeceği tutum ve davranışların temelini oluşturacağını söyledi.

Çocukların yeteneklerini pekiştirmesinin merkezin ana hedeflerinden bir olduğunun altını çizen Caber, "Kurslar sayesinde çocukların içindeki olumlu yönler büyüyor. Dışarıda boş zaman geçirmeleri yerine burada kendilerine bir hobi kazandırmaya çalışıyoruz." dedi.