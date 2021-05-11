TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na "güzelleşerek" giriyor
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TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na "güzelleşerek" giriyor

Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Tel Abyad ilçesindeki dükkanların temizlenip boyanması Yol çalışmalarından detaylar Boyanan yol kenarlarından detaylar 3.

Tel Abyad ilçesindeki dükkanların temizlenip boyanması

Yol çalışmalarından detaylar

Boyanan yol kenarlarından detaylar

3. Kolordu Komutanlarından Ebu Hani ile röportaj

Tel Abyad sokaklarından detaylar TEL ABYAD (AA) – EŞREF MUSA- Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesi, Prestij Caddesi Projesi kapsamında peyzaj, refüj onarımı, asfalt serimi, ve kent merkezindeki cephe iyileştirme çalışmalarıyla Ramazan Bayramı'na hazırlanıyor.

Türkiye'nin her yerleşiminde hayata geçirilen Prestij Caddesi uygulamasına benzer bir proje, terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde de başladı.

Türkiye'nin desteğiyle Tel Abyad ilçesinde hayatın her alanına gelen yeniliklere, çevre düzenleme projesi çalışmalarıyla bir yenisi daha eklendi.

Bir yandan Tel Abyad Yerel Meclisi ilçede çevre düzenlemesi yaparken diğer yandan da Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı güvenlik güçleri, bayram hazırlıkları kapsamında güvenlik önlemlerini arttırıyor.

Tel Abyad yerel meclisine bağlı Yerel Hizmetler Müdürü Muhammed Sultan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Tel Abyad'ı güzelleştirme projesi, Şanlıurfa Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) ile Tel Abyad yerel meclisi tarafından gerçekleştirildiğini söyledi.

Prestij Caddesi projesinin iki aşamadan oluştuğunu anlatan Sultan, projenin ilk aşamasında kent merkezindeki hasarlı yolların sıcak asfalt serimi ile kapatılmasının yanı sıra refüjlere dikilen ağaçları çerçeveleme olduğunu belirtti.

İkinci aşamada, pazardaki dükkanlara asılan eski tabelaların kaldırdığını belirten Sultan, "Ekiplerimiz kentin ana pazar yolunda kaldırım, kepenkleri boyalama ve cephe iyileştirme çalışmalarına başladı. Tel Abyad ilçesinin kurtarılmış bölgelerin en güzeli olacağına inanıyorum." diye konuştu.

Sultan, projenin Ramazan Bayramı'na kadar biteceğini belirtti.

Diğer yandan Suriye Milli Ordusu'na (SMO) bağlı 3. Kolordu'nun güvenlik güçleri, Ramazan Bayramı hazırlıkları kapsamında kentteki güvenlik tedbirlerini arttırdı.

3. Kolordu Komutanlarından Ebu Hani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, SMO aracı veya unsurları dahil kent merkezine görev belgesiz giriş yapılmasının yasak olduğunu söyledi.

Kent içinde ve dışında yeni ortak yol kontrol noktaları kurulduğunu aktaran Ebu Hani, "Oruçluyuz, sıcak günler, yoruluyoruz malum ama sorun değil. Siviller güvende olsun bu bize yeter." ifadelerini kullandı.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçeleri, Türkiye'nin Ekim 2019'da gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinden kurtarılmıştı.

TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na 'güzelleşerek' giriyor
TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na 'güzelleşerek' giriyor
TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na 'güzelleşerek' giriyor
TEL ABYAD - Tel Abyad sokakları Ramazan Bayramı'na 'güzelleşerek' giriyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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