- Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi
- Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendiTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğini alan Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin...
- Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi
TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğini alan Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin çıkarıldığı sokakları görüntüledi.