- Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

- Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

- Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendiTEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğini alan Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin...

13.10.2019 16:48
- Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

- Tel Abyad'ta YPG/PKK teröristlerinin tabelaları görüntülendi

TEL ABYAD - Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteğini alan Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı kapsamında teröristlerden geri aldığı Tel Abyad'da YPG/PKK teröristlerinin fotoğraflarının olduğu tabelaları ve teröristlerin çıkarıldığı sokakları görüntüledi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et