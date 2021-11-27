TEL ABYAD - Suriyeli savaş mağduru kadınlar Tel Abyad'da meslek öğreniyor

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı'yla terör örgütü YPG/ Pkk'dan temizlenen Tel Abyad ilçesinde ücretsiz verilen eğitim kurslarına katılan kadınlar meslek sahibi oluyor.

Türkiye'nin desteklediği Tel Abyad Yerel Meclisi, 2021 yılının başında ilçedeki kadınları iş hayatına kazandırmak amacıyla kültür merkezini hizmete açtı.

Çoğu dul veya eşleri alıkonulmuş savaş mağduru kadınlara yönelik ücretsiz dikiş nakış eğitimleri verilen kültür merkezinde, bilgisayar, kuaförlük ve telefon bakımı kursları verilmesi de planlanıyor.

AA muhabiri, kültür merkezinde yoğun katılımın olduğu tekstil atölyesindeki kadınlarla görüştü.

Rakka iline bağlı Ayn İsa'dan terör örgütü YPG/PKK'nın yerinden ettiği Um Ferhan, 1 aydır dikiş-nakış kursuna gittiğini söyledi.

Um Ferhan, ilerde bu işi yapmak istediğini belirterek, "Bir ay önce terzilik ve dikiş konusunda hiçbir bilgim yoktu. Şu an istediğim herhangi parçayı dikebiliyorum." dedi.

46 yaşında 7 çocuk annesi Um Ferhan yakın zamanda Tel Abyad'da açılacak tekstil fabrikası veya atölyesinde iş bulabileceğini ümit ettiğini dile getirerek, "Bir yerde çalışarak aileme, çocuklarıma ve evime AŞ getirebilirim inşallah." diye konuştu.

"Kısa sürede tecrübe sahibi oldum"

3 çocuk annesi Halepli Um İsa da ailesine destek olmak için bu işi öğrenmeye başladığını kaydetti.

1 aydır eğitim gördüğünü anlatan Um İsa, "Bu kursta çok şey öğrendim. Dikiş ve nakış öğrendim. Kısa sürede tecrübe sahibi oldum." diye konuştu.

Um İsa, buradan mezun olarak en yakın zamanda Tel Abyad'da iş bulmak istediğini belirtti.

Eğitmen Salih Şevvah da onlarca kadın kursiyere dikiş nakış öğrettiğini söyledi.

Dikiş makinası, overlok ve düz makine olmak üzere 3 tür makinada eğitim verildiğini ifade eden Şevvah, "İlk aşamada dikişi makinesi ve ipliğin doğru şeklide kullanılmasını öğretiyoruz." dedi.

Şevvah, ikinci aşama olarak da gömlek, elbise ve yerel giysilerden entari dikişinin öğretildiğini dile getirerek, "Kursiyerler 3 ay içerisinde tüm giysileri hazırlayabilecek hale geliyor." diye konuştu.

310 kadın dikiş eğitimini tamamladı

Kültür Merkezi Müdürü Ramzan Ramazan da kursun temel amacının kadınları meslek sahibi yaparak, kendi geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmak olduğunu aktardı.

Ramazan, "Yılbaşından bu yana bin kursiyer başvurdu, bunlardan 310'u eğitimlerini tamamladı. İş hayatına hazır hale geldiler. Kadınlar öğrenmekte istekli ve ısrarlı. Eğitimler ve yeni kayıtlar sürüyor." dedi.