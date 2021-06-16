TEL ABYAD - Suriye'de Barış Pınarı bölgesindeki kuraklık mahsulleri vurdu, çiftçiler beklediğini bulamadı (1)
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TEL ABYAD - Suriye'de Barış Pınarı bölgesindeki kuraklık mahsulleri vurdu, çiftçiler beklediğini bulamadı (1)

Anadolu Ajansı / Eşref Musa - Haberler | Güncel

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bu yıl bahar döneminde yağışların mevsim normallerinin altında kalması ve sulama yöntemlerinin maliyetli olması sebebiyle arpa ve buğday gibi tarım ürünlerindeki verimlilik azaldı.

Suriye'de Barış Pınarı Harekatı bölgesinde bu yıl bahar döneminde yağışların mevsim normallerinin altında kalması ve sulama yöntemlerinin maliyetli olması sebebiyle arpa ve buğday gibi tarım ürünlerindeki verimlilik azaldı.

Suriye'nin kuzeyinde bu sene genel olarak kendini hissettiren kuraklık, Barış Pınarı Harekatı bölgesindeki çiftçi ve besicileri de olumsuz etkiledi.

Bölgede elektriğin yeterli olmaması dolayısıyla son dönemde az su isteyen ürünlere yönelen çiftçiler, bu sene yağışların yetersizliği nedeniyle mahsullerinden beklediklerini elde edemedi.

Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde çiftçiler bu sene arpa, buğday, bakla, mercimek ve kimyon gibi ürünlere yönelirken, mahsullerdeki verimliğin, geçen yıllardaki aynı dönemlere kıyasla yarıdan fazla gerilediği belirtiliyor.

Buna ek olarak terör örgütü YPG/PKK'nın enerji kaynaklarını elinde tutması ve halkı bundan mahrum bırakması da tarlasını sulamak isteyen çiftçilerin zarar görmesine yol açıyor. Tarlasını sulamak isteyen çiftçiler, mazotu yüksek fiyattan satın almak zorunda kalıyor.

Diğer yandan bölge halkı için ikinci geçim kaynağı niteliğinde olan besicilik de olumsuz etkilendi.

Geçen yıl bir küçükbaş hayvan fiyatına 4 ton saman alınırken, bu yıl 4 küçükbaş fiyatına sadece bir ton saman satın alınabiliyor.

TEL ABYAD - Suriye'de Barış Pınarı bölgesindeki kuraklık mahsulleri vurdu, çiftçiler beklediğini bulamadı (1)
TEL ABYAD - Suriye'de Barış Pınarı bölgesindeki kuraklık mahsulleri vurdu, çiftçiler beklediğini bulamadı (1)
TEL ABYAD - Suriye'de Barış Pınarı bölgesindeki kuraklık mahsulleri vurdu, çiftçiler beklediğini bulamadı (1)
TEL ABYAD - Suriye'de Barış Pınarı bölgesindeki kuraklık mahsulleri vurdu, çiftçiler beklediğini bulamadı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşref Musa

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TEL ABYAD - Suriye'de Barış Pınarı bölgesindeki kuraklık mahsulleri vurdu, çiftçiler beklediğini bulamadı (1) - Haberler
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