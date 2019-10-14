Tel Abyad Sınır Kapısı emin ellerde

14.10.2019 11:20

Suriye'nin Türkiye sınırında önemli bir konuma sahip Tel Abyad Sınır Kapısı, ülkede iç savaşın başladığı 2011 yılından bu yana birçok çatışmaya sahne olurken, süreç içinde 5. kez el değiştirdi.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında bulunan Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesi, Halep, Gaziantep ve Şanlıurfa gibi ticaret merkezlerine yakınlığı, coğrafi konumu ve akrabalık ilişkileri dolayısıyla iki ülke arasında yıllarca köprü görevi gördü.

Tel Abyad'ın Türkiye'ye oradan da Avrupa'ya açılmasını sağlayan sınır kapısı, sahip olduğu özelliklerle hem iç savaş öncesi hem de olaylar başladığından bu yana önemini korumayı başardı.

Sınır ticaretine ve dini bayramlarda iki ülkedeki akrabalar arasında bayramlaşma faaliyetlerine uzun süre ev sahipliği yapan sınır kapısı, Suriye'deki iç savaşın başlangıcından bu yana ağır çatışmalar sonucu 5 kez el değiştirdi.

Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaşla Esed güçlerine karşı mücadele eden gruplarca oluşturulan, o dönem Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) anılan Suriye Milli Ordusu (SMO), sınır güvenliğini kontrol altına almak adına Tel Abyad'ı ele geçirmek için harekete geçti.

ÖSO güçleri, Beşşar Esed'e bağlı birliklere karşı aylar süren çatışmaların ardından 2012 yılının ağustos ayından itibaren bölgedeki baskısını iyice arttırdı.

ÖSO birliklerinin Tel Abyad'da ağırlığını artırmasının ardından Esed güçleri, insani yardım faaliyetlerinin de sağlandığı sınırı güvenlik gerekçesiyle geçişlere kapattı.

İki taraf arasındaki çatışmaların artarak sürdü ve 2012 yılı sonuna doğru ise sınır kapısı, ÖSO'nun kontrolüne geçti.

Sınır kapısının muhaliflerin eline geçmesinin ardından gümrük binası ve çevresinde Suriye yönetimini temsil eden bayraklar ve Beşşar Esed'in posterleri indirilerek yerine ÖSO'nun bayrakları asıldı.

Bir süre ÖSO'nun kontrol ettiği kapı, daha sonra muhalif gruplardan El Faruk Taburu'na devredildi.

Tel Abyad Sınır Kapısı, 2014 yılının ilk aylarında DEAŞ ile "Ahrar'u Şam" arasında yaşanan sıcak çatışmalara sahne oldu. Kapı, çatışmaların ardından bu kez DEAŞ'in kontrolüne geçti.

Yaklaşık 1,5 yıl sonra ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin hava saldırısı sonrası bölgede ilerleyen Kürt gruplar, 15 Haziran 2015 yılında kapının kontrolünü eline geçirdi. ÖSO ve Kürt gruplar, Tel Abyad Sınır Kapısı'na bayraklarını beraber astı ancak bir süre sonra YPG/PKK, ÖSO'yu ilçeden kovdu.

Tel Abyad 5 günde teröristlerden alındı

YPG/PKK Tel Abyad'ın kontrolünü eline geçirdikten sonra sistematik bir şekilde bölgede yaşayan halkı baskı ve zorbalıkla göçe zorlamaya başladı. YPG/PKK'nın baskı ve tehditlerine boyun eğmek zorunda kalan Suriyeli vatandaşlar çözümü Türkiye'ye sığınmakta buldu.

Ülkenin güneyinde tehdit oluşturan YPG/PKK'nın çekilmesi için ülkeler arası görüşmeler ve toplantılardan bir netice alamayan Türkiye, sınır koridorunu terörden arındırmak için düğmeye bastı.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı başlatıldı.

Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince de desteklenen harekatın 5. günü sonunda Tel Abyad ilçe merkezi YPG/PKK'lı teröristlerden kurtarılarak kontrol altına alındı.

YPG/PKK'lı teröristlerden temizlenmesinin ardından SMO bayrağı çekilen sınır kapısı beşinci kez el değiştirmiş oldu.

Kaynak: AA