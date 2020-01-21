Tel Abyad Sevgi Mağazası sevindiriyor

21.01.2020 18:15 | Son Güncelleme: 21.01.2020 18:15

Barış Pınarı Harekatı ile Türkiye'nin kontrolüne geçen Tel Abyad'da, uzun yıllar boyunca her türlü imkandan mahrum kalan halkın yüzü gülmeye başladı.

Şanlıurfa Valiliği Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi (SUDKOM) koordinesinde AFAD organizasyonu ile insani yardımların ulaştırıldığı Tel Abyad halkı rahat bir nefes alırken, başta hastaneler, okullar ve kamu kurumları da hizmet vermeye başladı. Savaş mağduru insanların yaşadığı Tel Abyad'a insani yardımlar ulaştıran sivil toplum kuruluşlarının başında gelen Kızılay'ın burada açtığı Sevgi Mağazası, başta çocuklar olmak üzere yardıma ihtiyacı olan tüm halka çoraptan ayakkabıya, elbiseden kışlık montlara kadar binlerce giyim malzemesi dağıtıyor.

Tel Abyad Yerel Meclisi, AFAD ve görevli diğer kuruluşların yaptığı tespitler sonucunda, muhtaç olduğu belirlenen aileler, kendilerine verilen puan kartlarıyla Kızılay Sevgi Mağazası'na giderek, istedikleri malzemeleri deneyip, beğenerek alıyor. Hizmete sunulduğu 14 Ocak 2020 tarihinden bu yana yüzlerce ihtiyaç sahibinin kışlık giysi ve ayakkabı ihtiyacını karşılayan Sevgi Mağazası'na dün gelen 22 ailenin tüm fertleri faydalandı. Kızılay personelinin hizmet verdiği mağazada ihtiyaçlarını karşılayan aileler, Türkiye'ye ve Türk Kızılay'ına teşekkür etti.

(İHA)

Kaynak: İHA