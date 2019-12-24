Tel Abyad'lı çocuklardan Türkiye'ye mesaj
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Tel Abyad'lı çocuklardan Türkiye'ye mesaj

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad El Havi ilkokulunda eğitim öğretim gören çocukların ülkemize teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.

24.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:10
Tel Abyad'lı çocuklardan Türkiye'ye mesaj

Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad El Havi ilkokulunda eğitim öğretim gören çocukların ülkemize teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.


Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:


"Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim öğretime başlayan Tel Abyad'lı çocuklardan ülkemize teşekkür mesajı var." - ANKARA

Kaynak: İHA
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