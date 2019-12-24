Tel Abyad'lı çocuklardan Türkiye'ye mesaj
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad El Havi ilkokulunda eğitim öğretim gören çocukların ülkemize teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.
24.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 24.12.2019 12:10
Milli Savunma Bakanlığı Tel Abyad El Havi ilkokulunda eğitim öğretim gören çocukların ülkemize teşekkürlerini ilettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Barış Pınarı Müşrifet El Havi İlkokulunda eğitim öğretime başlayan Tel Abyad'lı çocuklardan ülkemize teşekkür mesajı var." - ANKARA
Kaynak: İHA