Tel Abyad'ın Türkiye sınırındaki patlayıcılar imha ediliyor

05.11.2019 13:45

Barış Pınarı Harekatı ile PKK/PYD'den temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kasabasında tuzaklanan mayın ve patlayıcılar kontrollü şekilde imha ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından sınır ötesinde yürütülen Barış Pınarı Harekatı ile PKK/YPG terör örgütünden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kasabasında tuzaklanan mayın ve el yapımı patlayıcılar imha ediliyor. Özellikle Türkiye sınırındaki Tel Abyad gümrük sahası ve şehir merkezinde mayın ve el yapımı patlayıcıların yerleri belirlenerek güvenlik tedbirleri alınıyor. Alınan tedbirlerin ardından patlayıcılar kontrollü şekilde patlatılarak temizleniyor.

PATLAMA SESLERİ SINIRIN İKİ TARAFINDAN DA DUYULUYOR

Türkiye-Suriye sınırındaki bölgede kontrollü şekilde patlatılan tuzaklar nedeniyle zaman zaman gökyüzüne dumanlar yükselirken, dumanlar sınırın Türkiye ve Suriye tarafından görülüyor. Patlama sesleri de sınıra yakın köylerden duyulurken, sınır bölgesindeki patlayıcıları temizleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA