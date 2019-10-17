Tel Abyad'ın güneyine "Suriye Devrim Bayrağı" asıldı
TEL Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçe merkezinin güneyine "Suriye Devrim Bayrağı" bayrağı asıldı.
TEL Barış Pınarı Harekatı kapsamında, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarılan Tel Abyad ilçe merkezinin güneyine "Suriye Devrim Bayrağı" bayrağı asıldı.
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat'ın doğusunda terörden arındırılan Tel Abyad ilçe merkezinde terör örgütü YPG/PKK'nın izleri siliniyor.
9 Ekim'de başlayan harekatın 5. gününde terörden kurtarılan ilçe merkezinin güney girişindeki uzun bayrak direğine "Suriye Devrim Bayrağı" asıldı.
Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri, 14 Ekim'de kentin batısındaki bayrak direğine Suriye halkının "devrim" bayrağını asmıştı.