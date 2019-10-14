Tel abyad'ın güneyindeki hammam türkmen köyü terörden temizlendi
Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyü terörden temizlendiSuriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyünün terörden temizlendiğini duyurdu.
Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyü terörden temizlendi
Suriye, (DHA)- Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyünün terörden temizlendiğini duyurdu.
SMO, Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyündeki YPGPKK terör örgütü mensuplarının temizlendiğini ve köyün kontrol altına alındığını açıkladı.