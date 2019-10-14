Tel abyad'ın güneyindeki hammam türkmen köyü terörden temizlendi
Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyünün terörden temizlendiğini duyurdu.
Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyünün terörden temizlendiğini duyurdu.
SMO, Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyündeki YPG/PKK terör örgütü mensuplarının temizlendiğini ve köyün kontrol altına alındığını açıkladı.
Görüntü Dökümü
----------------------------Suriye Milli Ordusu'nun köyden görüntüleri
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