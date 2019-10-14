Tel abyad'ın güneyindeki hammam türkmen köyü terörden temizlendi

Tel abyad'ın güneyindeki hammam türkmen köyü terörden temizlendi

Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyünün terörden temizlendiğini duyurdu.

14.10.2019 12:25
Tel abyad'ın güneyindeki hammam türkmen köyü terörden temizlendi

Suriye Milli Ordusu (SMO) Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyünün terörden temizlendiğini duyurdu.

SMO, Tel Abyad'ın güneyindeki Hammam Türkmen köyündeki YPG/PKK terör örgütü mensuplarının temizlendiğini ve köyün kontrol altına alındığını açıkladı.

Görüntü Dökümü

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-Suriye Milli Ordusu'nun köyden görüntüleri

-Detaylar


Kaynak: DHA
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