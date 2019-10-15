Terörden temizlenen Tel Abyad'ın güneyi yoğun ateş altına alındı

15.10.2019 12:05

Türkiye'nin, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK tarafından oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bertaraf etmek, bölgede huzur ve barışı sağlamak amacıyla 9 Ekim'de başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Tel Abyad'ın güney kesimleri yoğun ateş altına alındı.

Öğle saatlerinde başlayan yoğun ateşin ardından bölgeden siyah dumanlar yükseliyor.

NE OLMUŞTU?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü (9 Ekim) saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

KARA HAREKATI DA AKŞAM BAŞLAMIŞTI

Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı. Operasyonun 4'üncü gününde de Resulayn şehir merkezi, 5'inci gününde de Tel Abyad Şehir Merkezi Suriye Milli Ordusu'nun denetimine geçmişti.

Kaynak: İHA