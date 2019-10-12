Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı

Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdığını açıkladı.

12.10.2019 21:50
Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha teröristlerden arındırıldı

Suriye Milli Ordusu, Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köy daha terör örgütü YPG/PKK'dan arındırdığını açıkladı.


Suriye Milli Ordusu, Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemek için başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Tel Abyad'ın güneydoğusunda bir köyü daha terör örgütü YPG/PKK'dan temizlediğini duyurdu. Suriye Milli Ordusu birlikleri yaptıkları açıklamalarda köyün ismi Savami el-Dahliz olarak aktarıldı. - TEL ABYAD

Kaynak: İHA
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