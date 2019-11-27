Tel Abyad Hastanesi onarıldı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve devlet kurumlarınca onarıldığını bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve devlet kurumlarınca onarıldığını bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Terör örgütü PKK/YPG'nin karargah haline getirdiği Tel Abyad Hastanesi, TSK ve devlet kurumlarımızın destekleriyle onarıldıktan sonra Suriyeli kardeşlerimizin yaralarını sarmaya devam ediyor. Hizmete sunulan doğum polikliniği sayesinde bebekler dünyaya gözlerini güvenle açıyor."